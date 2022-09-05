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Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

05.09.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Göller Yöresi ve Konya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Konya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
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Konya Göller Yöresi meteoroloji genel müdürlüğü

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