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Gölmarmara’da 80 bin metrekare kilit parke döşemesi

MANİSA HABERLERİ  | 18.12.2020 16:23 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda, üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda, üst yapı çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezinde 80 bin metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Vatandaşlarımızın kış aylarında mağdur olmaması için ekiplerimiz yaz sezonu boyunca özveriyle çalıştı. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız konfor ve estetiğe kavuştu” dedi.
Gölmarmara ilçesinde, kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından bozulan yollarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı üst yapı çalışması tamamlandı. Bozulan ve bakımsız bir görünümde olan ilçe merkezindeki yollarda, üst yapı çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçede 80 bin metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Gerek doğalgaz çalışması, gerekse de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi olarak hızla üst yapı çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın kış mevsiminde mağdur olmaması amacıyla, yaz sezonu boyunca ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Yenilenen yollarla birlikte vatandaşlarımız hem konfora, hem de estetiğe kavuştu” dedi.
Yürütülen çalışmaların ilçe sakinleri tarafından da büyük beğeni topladığını dile getiren Öztozlu, “Bizler için en önemli olay, vatandaşlarımızın mutlu olması. Bu anlamda yürütülen çalışmalarımızın 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın memnuniyetle karşılaması bizleri mutlu ediyor. İlçede yaptığımız incelemeler sırasında, başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere, görüştüğümüz tüm vatandaşlarımız çalışmalardan övgüyle bahsediyor, bizlerin aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e selam ve teşekkürlerini iletiyor. Aldığımız bu geri dönüşler de, Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından, ilçede yürütülen çalışmaların ne kadar başarılı olduğunu da gösteriyor. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün ifade ettiği gibi Manisa’mıza aynı aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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