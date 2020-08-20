Gölpazarı Kaymakamı Şahin’den iade-i ziyaret

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede bir takım iade-i ziyaret yaptı.

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Giresun’un Çamoluk İlçe Kaymakamı görevindeyken, Gölpazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin, 6 Ağustos günün göreve başlamıştı. Bu süre zarfından bir çok kişinin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Kaymakam Efecan Şahin, iade-i ziyaretlere başladı. İlk olarak AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen’in ziyaret eden Kaymakam Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Şen’i ardında bir bankanın müdürlüğü yapan Taner Öner ziyaret etti. Gölpazarı göreve başladığı günden bu yana iyi bir şekilde karşılandığı anlatan Kaymakam Şahin, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

