Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü

Şahin, kirazın eski fay kırığı olan ve göl yatağında bulunan Gölpazarı'nda kaliteli bir şekilde olgunlaştığını dile getirerek, "Haziran sonundan ağustos ayı başına kadar 45 gün boyunca kirazımızı pazara sunabiliyoruz. Kiraz bizim memleketimizi seviyor, biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin kiraz yetiştiriciliği konusunda her geçen gün daha da bilinçlendiğini belirten Şahin, üretim ve hasadın özenle yapıldığını dile getirdi.

Şahin, yağmurun elverdiği ölçüde hasat yaptıklarını ve kirazlarının çok kaliteli olduğunu belirterek, kalitenin bölgedeki ekolojik oluşumdan kaynaklandığını anlattı.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

- "Markamızı oluşturmak istiyoruz"

Şahin, ilçede yaşayan üreticilerin kirazın markasını oluşturmak istediğini ve bu çerçevede çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Devletten de destek alarak "Gölpazarı kirazı" markasıyla reyonlarda yer almak istediklerini belirten Şahin, "İlerleyen zamanlarda ekolojik sertifikaya da sahip olmakla birlikte kirazımızı marketlerde, üreticinin yüzünü daha da güldürecek fiyattan satmak istiyoruz. Bunun için girişimlerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren ürünlerimizi burada paketleyebileceğimiz bir tesis inşa etmek istiyoruz." dedi.

Meyve üreticisi Mehmet İnan ise arazisinde 320 kiraz ağacı bulunduğunu aktardı.

Eşiyle kiraz topladıklarını ifade eden İnan, "Yörede 'erkenci' dediğimiz kirazları topladıktan sonra hasat etmeye başladığımız Napolyon kirazı, kalite olarak çok iyi. Tarlamda 30 kalibreye yakın, güzel kiraz var. Geçen yıllara nazaran bu yıl çok daha güzel kirazımız var." diye konuştu.



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