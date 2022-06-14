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Golü attık ama sevinemedik! Herkes hakeme döndü ve...

14.06.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar C Ligi’ne 3’te 3 yaparak başlayan A Milli Takımımız, ilk maçta deplasmanda 6-0 yendiği Litvanya’yı, bu kez İzmir’de konuk etti. Maça yine çok hızlı başlayan millilerimiz karşılaşmanın 38. dakikasında 1-0 öne geçti. Kaan Ayhan'ın kafa vuruşuyla durumu 1-0'a getiren milliler gole sevinemedi. Maçın hakemi Stephanie Frappart bir süre golü vermedi. Karşılaşmaya devam eden Litvanya, yardımcı hakemin uyarısıyla şok yaşadı ve topun çizgiyi geçtiği anlaşıldı.

Golü attık ama sevinemedik! Herkes hakeme döndü ve...

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu 4. maçında, deplasmanda 6-0'la geçtiği Litvanya'yı konuk etti. Gruba 3'te 3 yaparak başlayan ve +12 averajla zirvede yer alan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 4'te 4 yapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi, liderliği sağlama almayı hedefliyordu. Maçın 38. dakikasında gelen gole tam anlamıyla sevinemeyen milliler ilginç anlar yaşadı.

ÖNCE GOL DEĞİL DEDİ SONRA GOLÜ VERDİ

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Cengiz Ünder'in sağ kanatta kullandığı kornerde topu Litvanya savunması uzaklaştırdı. Bir kez daha topu kontrol eden Cengiz, ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Kaan Ayhan kafa vuruşunu yaptı. Bartkus'un müdahalesi yeterli olmadı ve çizgiyi geçen top sonrası Milli Takımımız öne geçti. Maçın hakemi topun çizgiyi geçtiğini ilk aşamada anlamadı ve oyunu devam ettirdi. Yardımcı hakeme yoğun itirazlarda bulunan millilerimiz haklı çıktı ve skor 1-0 oldu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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