YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gölyazı Kültürevi onarılıyor

Gölyazı Kültürevi onarılıyor

BURSA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin, aslına uygun bir şekilde restore ederek kültürevi olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, aslına uygun bir şekilde restore ederek kültürevi olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarının ardından kültürevi, yenilenmiş haliyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Nilüfer Belediyesi, harabe haldeyken restore edip 2014 yılında kültürevine dönüştürdüğü Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde, 6 yıl aradan sonra bakım-onarım çalışmaları başlattı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, azınlığı oluşturan Rum vatandaşlar tarafından yaptırıldığı tahmin edilen ve Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, 6 yıldır Gölyazı’da çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Kendine özgü mimarisiyle Gölyazı’ya ayrı bir değer katan ve ziyaretçilerin uğrak yeri olan Kültürevi, restorasyonun ardından geçen zaman içinde; yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, UV ışınlar, rüzgar gibi iklimsel etkilere maruz kalınca bir takım fiziksel bozulmalar oluşmuştu. Yapının iç ve dış görüntülerinde, ahşap elemanlarda çatlak ve deformasyonlar, görülmesi üzerine Nilüfer Belediyesi burada onarım ve bakım çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında tarihi yapıdaki aşınmış ve zarar görmüş bölümler temizlenip onarıldı.
Bir süredir yoğun bir şekilde devam eden onarım çalışmalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yerinde inceleyerek bilgi aldı. Erdem, bakım onarım çalışmalarının ardından Gölyazı Kültürevi’nin yenilenmiş haliyle yeniden hizmete gireceğini söyledi. Korona virüs sebebiyle kabalık ortamların oluşmaması için bir süre daha geniş katılımlı etkinlikler yapamayacaklarını kaydeden Başkan Erdem, “Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımızda yine sanatseverlerle bir araya geleceğiz, etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Nilüfer Belediyesi ayrıca Gölyazı Kültürevi’nin hemen yanında bulunan Göl Yazıevi’nde de bakım-onarım çalışması yapıyor. Bugüne kadar edebiyat dünyasından pek çok değerli ismi ağırlayan Göl Yazıevi, bakım-onarım çalışmalarının ardından yazar konuklarını ağırlamaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Bursa Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:35
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.