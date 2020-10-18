YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı

Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde öğrencilerin yararlanabilmesi için tasarım ve beceri atölyeleri açıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz ve Hayırsever Vekili Mehmet Sinirlioğlu’nun açılışını yaptığı Tasarım Beceri Atölyeleri, katılımcılardan büyük beğenisini kazandı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde öğrencilerin yararlanabilmesi için tasarım ve beceri atölyeleri açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz ve Hayırsever Vekili Mehmet Sinirlioğlu’nun açılışını yaptığı Tasarım Beceri Atölyeleri, katılımcılardan büyük beğenisini kazandı. 3D yazıcılar, bilgisayarlar, mikroskoplar ve benzeri öğrencilerin analitik ve bilişsel düşünce dünyalarını zenginleştirecek materyallerle donatılan atölyelerde hizmete açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, “Öğrencilerin bu imkanlara sahip olmalarından dolayı çok mutluyum. İlçemiz öğrencilerine bu imkanı sağladıkları için Hayırsever Angelika Avşarcan ve vekili Mehmet Sinirlioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Mehmet Sinirlioğlu’da Gömeç gençlerine bu imkanı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerin en iyi imkanlara sahip olması için her zaman çalışmaya hazırız. Eğitime katkı vermekten dolayı mutluyuz” diye konuştu.
Tören sonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Mehmet Sinirlioğlu’na günün hatırasına hazırlamış oldukları hediyeleri takdim etti.
Gömeç Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılış törenine Hayırsever Angelika Avşarcan’a vekaleten Mehmet Sinirlioğlu ile Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0
Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Karaman Belediyespor 0

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:59
İkindi
16:02
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Çetinel Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Gençlik ve Spor İl Müdürü Balıkesirspor’u ziyaret etti
Gençlik ve Spor İl Müdürü Balıkesirspor’u ziyaret etti
Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi
Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.