G.Saray'da deprem! 3 yıldız isim de ayrılığın eşiğinde

Çin ekibi Hebei China Fortune'nin Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro; Fransız yıldıza da bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptığı bildirildi. Yönetim, teklifi şimdilik masada bekletiyor.

Bonservis rakamı 8 milyon euro'ya yükselirse Gomis'e vize çıkacağı ileri sürüldü. Bu takdirde yerine onu aratmayacak bir golcü alınacak. Yönetim, transferde kiralama formülü kullanarak, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasında elini rahatlatacak.

BELHANDA'YA İZİN ÇIKABİLİR

Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor.

MUSLERA 20 MİLYON EURO

Ve Nando Muslera... Uruguay ile Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen Fernando Muslera, devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.

MENAJERİ TAKİP EDİYOR

Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.