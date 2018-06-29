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G.Saray'da deprem! 3 yıldız isim de ayrılığın eşiğinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 3 isim ayrılığın eşiğinde... Gomis için Hebei China Fortune’nin teklifi masada bekliyor. Belhanda’yı Çin ve Rus takımları istiyor. Rusya’da 3 maçtır kalesini kapatan Muslera içinse devler sırada...

G.Saray'da deprem! 3 yıldız isim de ayrılığın eşiğinde

Çin ekibi Hebei China Fortune'nin Bafetimbi Gomis için sarı-kırmızılı kulübe 5 milyon euro; Fransız yıldıza da bonuslarla birlikte 7 milyon euro'luk teklif yaptığı bildirildi. Yönetim, teklifi şimdilik masada bekletiyor.

Bonservis rakamı 8 milyon euro'ya yükselirse Gomis'e vize çıkacağı ileri sürüldü. Bu takdirde yerine onu aratmayacak bir golcü alınacak. Yönetim, transferde kiralama formülü kullanarak, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasında elini rahatlatacak.

BELHANDA'YA İZİN ÇIKABİLİR
Younes Belhanda'ya da Çin ve Rusya'dan menajerler aracılığıyla ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Terim, Belhanda'nın kalması yönünde rapor vermişti. Ancak rakam cazip olursa ona da izin çıkması bekleniyor.

MUSLERA 20 MİLYON EURO
Ve Nando Muslera... Uruguay ile Dünya Kupası grup aşamasında 3 maçta gol yemeyen Fernando Muslera, devlerin radarına girdi. Yönetim, tecrübeli file bekçisi için en az 20 milyon euro istiyor. Üç yıldızın durumu dış transferi de şekillendirecek.

MENAJERİ TAKİP EDİYOR
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Younes Belhanda, gruptan çıkamayınca tatile başladı. 28 yaşındaki yıldız, transfer konusundaki gelişmeleri menajerine bıraktı. Başka bir kulübe gitmezse İsviçre kampında takıma katılması bekleniyor.

GOMIS: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Tatilden dönerek dün çalışmalara başlayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından, "Dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. Bu durum 'kalmak istediği' şeklinde yorumlandı. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Buchwalter de, "Gomis beni, Şampiyonlar Ligi maçlarına davet etti" dedi. Ancak yönetimin, Çin'den gelecek iyi bir teklifi reddetmeyeceği belirtiliyor.

"MUSLERA, MÜTHİŞ BİR KALECİ"
İki Dünya Kupası'nda grup maçlarında gol yemeyen ilk kaleci olan Fernando Muslera'ya Oscar Tabarez'den övgü geldi. Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü, "Muslera bizim için çok önemli. Gerektiği yerde müthiş kurtarışlara imza atarak Uruguay'ı ayakta tutuyor" dedi. Nando'nun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes gitsin muslera sen gitme bize lazımsın nando muslera inşallah göndermezler onun yerini dolduracak kaleci göremiyorum ben
feguliyi satın önce çok para alıyor oyunda ise çok ağır kalıyor sağ kanatta veya başka bölgede futbol ve takım oyununda kalitesi çok düşük.
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