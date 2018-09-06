Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti. Gomis, Hepcan hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi.

HAKAN HEPCAN: BENİ LİNÇ EDENLERİ VE ARKAMDA DURMAYAN FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ UNUTMAYACAĞIM

Üç yıl hapis istemiyle yargılandığı hakaret davasına ilişkin olarak Twitter'da açıklama yapan Hakan Hepcan, "Galatasaray kulübünün bana karşı açmış olduğu Gomis davasında az önce beraat aldım. Beni linç edenleri, olmadığım biri gibi göstermeye çalışan sözde hümanistleri ve o dönem arkamda durmayan Fenerbahçe yönetimini unutmayacağım. "

