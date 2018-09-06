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Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan için karar verildi... Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'e 'Maymun' diyerek "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti. Gomis, Hepcan hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Hakan Hepcan

Mahkeme, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi.

HAKAN HEPCAN: BENİ LİNÇ EDENLERİ VE ARKAMDA DURMAYAN FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ UNUTMAYACAĞIM
Üç yıl hapis istemiyle yargılandığı hakaret davasına ilişkin olarak Twitter'da açıklama yapan Hakan Hepcan, "Galatasaray kulübünün bana karşı açmış olduğu Gomis davasında az önce beraat aldım. Beni linç edenleri, olmadığım biri gibi göstermeye çalışan sözde hümanistleri ve o dönem arkamda durmayan Fenerbahçe yönetimini unutmayacağım. "

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
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Hakan Hepcan Fenerbahçe Galatasaray gomis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
fenerbahçe yönetimi niye arkanda dursun la. sen kendi kafana göre twitterda yorum yazacan. dava açılacak sonra fener yönetimi arkamda durmadı.. bi yürüyün gidin be.. ne halin varsa gör ezo.
gsli birisi olarak butun zenciler oyle dunya kabul ediyor bunu
o zaman sende maymunsun.
BİRİ SANA BABANA ANNENE KARINA KIZINA MAYMUN DİYE HAKARET ETSE HOŞUNA GİDER'Mİ BAY ARTİST!
Sosyal medya Fenomeni bence bizim zavallı Yargı:)Gomis nede olsa Gavur bir Maymun,Gomis kapıdan çıkalı 1,5hafta oldu daha!nede olsa bütün Zenciler;milletin bir bölümü için(!)Maymun olduğundan bu karar da MUZ CUMHURİYETİ'nin ne denli komik olursa da,verdiği,gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir karar...! Vallaha helal olsun;yakında Rahip ajana da zaten King Kong'du derler,salıverirler! Sevgili Hepcan kardeşim;sen devam et o SÜTLÜ NURİYE suratınla espirilerine,alan-veren memnun(kararı millet değil,yargı(!)veriyor nasıl olsa...)Millet Şeriat istiyor(%51di en son!)nasıl olsa.
Bir Beşiktaşlı olarak soruyorum, Fenerbahçe Yönetim niye senin arkanda dursun ?
cezA nerde ceza mahmut hoca
bu dünyada bulursun adamını beraat edersin..ama ahirette işin zor..dinimizde din,dil,ırk ayrıncılığı yapmanın cezası büyük..peygamberimiz s.a.v bile amcasını öldüren vahşiye tek bir kötü söz söylemedi..rabbim sevmiş de yaratmış bize de sevmek düşer...
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