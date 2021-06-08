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''Gomis ile transferi için görüşeceğiz''

08.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün transfer hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eski Galatasaraylı futbolcu Gomis hakkında da konuşan Sancak, Gomis ile görüşme yapacaklarını ifade etti.

''Gomis ile transferi için görüşeceğiz''

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transfer dönemi öncesi yıldız oyuncularla görüşüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, eski Galatasaraylı futbolcu Gomis ile görüşeceklerini söyledi. Bu transfer gerçekleşirse Gomis tekrar Türkiye'ye dönmüş olacak.

"GOMİS ŞU ANDA İSTANBULDA"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Gomis ile transferi için görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var." dedi.

"NDIAYE İLE ANLAŞMIŞTIK FAKAT..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Badou Ndiaye ile anlaşmıştık fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik. Metehan Mimaroğlu için de Altınordu 10 milyon TL istedi, transferden vazgeçtik." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor
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