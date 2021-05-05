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Gomis'in menajeri Fenerbahçe ile görüştü iddiası

05.05.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk potasında bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran Kanarya, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertli takıma Galatasaray'ın eski yıldızı önerildi.

Gomis'in menajeri Fenerbahçe ile görüştü iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

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Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertli takım yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair konuştu.

Uzundurukan, "Marega konusu vardı Fenerbahçe'de. Al Hilal, Marega ile anlaştı. Fenerbahçe'nin gündeminden düştü. Al Hilal, Marega'ya 7 milyon Euro ödeyecekmiş. Gomis orada oynurdu. Yıldız forvete, 'İstersen ayrılabilirsin' demişler. Eski Galatasaraylı yıldızın menajeri Fenerbahçe'nin kapısını çalmış" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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