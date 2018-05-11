Gomis'in yanına Inglese geliyor

Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sezonu Chievo Verona'da kiralık tamamlayan Roberto İnglese...
Napoli'nin kiralık gönderdiği forvetinin 32 maçta 10 gol atmasına rağmen sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı iddia edildi. Fiorentina ve Udinese'nin uzun süredir izlediği golcü için Granda ve Torino'dan sonra G.Saray'ın da devreye girdiği belirtildi.
İnglese'nin bonservisinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirirken G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da İtalyan oyuncuyu cezbettiği belirtildi. (Fotomaç)
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