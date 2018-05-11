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Gomis'in yanına Inglese geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü almak için kollar sıvadı. Gündemdeki ilk isim Napolili Roberto Inglese...

Gomis'in yanına Inglese geliyor

Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sezonu Chievo Verona'da kiralık tamamlayan Roberto İnglese...

Napoli'nin kiralık gönderdiği forvetinin 32 maçta 10 gol atmasına rağmen sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı iddia edildi. Fiorentina ve Udinese'nin uzun süredir izlediği golcü için Granda ve Torino'dan sonra G.Saray'ın da devreye girdiği belirtildi.

Roberto İnglese

İnglese'nin bonservisinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirirken G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da İtalyan oyuncuyu cezbettiği belirtildi. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Roberto Inglese Galatasaray napoli

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