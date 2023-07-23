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Gomis'ten Arda Güler için ilginç açıklama! ''Türk olduğu için saygı görmedi''

23.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcu Batefimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir itirafta bulundu.

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a veda eden Bafetimbi Gomis, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları...

"TÜRK OLDUĞU İÇİN YETERİNCE SAYGI GÖRMEDİ"

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"Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi. Tchouameni, Camavinga ve kuzenim Mendy'i arayıp, 'Arda Güler'e iyi bakın' dedim. Eğer Arda Güler; İngiliz, Fransız olsaydı durum farklı olurdu. Ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek."

"UMARIM TAKIMA DÖNER"

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"Icardi ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Icardi'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız. Geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum; bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum."

"ÖNEMLİ KATKI VERİYORDUM"

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"Dürüst olmak gerekirse önceleri sahada önemli katkılar veriyordum. Gol atarak bu katkıyı vermek çok önemli. Ama şampiyon olduğunuzda bu bir oyuncu ile olacak şey değildir. Takım ile bu olur. Gomis, Icardi gol attı şampiyonuz demek yanlış. İçimizde çok önemli oyuncular var. Torreira, Muslera gibi. Okan Hoca ve Erden Timur üzerine düşeni yaptı. Yaptığımız işten zevk alıyorduk. Umarım takım bu ruhu korur."

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