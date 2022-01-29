Gomis’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düşen Galatasaray kabus gibi bir sezon geçiriyor. Transfer müjdesi veren Başkan Burak Elmas geçtiğimiz günlerde "Gomis ile görüşüyoruz" sözlerini kullanmıştı. Fransız oyuncunun dünkü mesajı taraftarı heyecanlandırdı. İşte Bafetimbi Gomis'in o mesajı...

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i renklerine katmak için dört koldan saldırıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal'le sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun menajerinin yarım sezonluğuna 1.5 milyon Euro ve en az 1.5 yıllık sözleşme isteği ile sıkıntı yaşıyor.

"BEN HER ZAMAN SÖZÜMÜ TUTARIM"

Gomis'in eski takım arkadaşları ve taraftarlar ise sosyal medya ve telefon trafiğinde... Fransız oyuncu, dün kazandığı kupalarla yaptığı paylaşımın altına "Ben her zaman sözlerimi tutarım" notunu düştü.

"İNŞALLAH" YANITINI VERDİ

Bir taraftar, bu paylaşıma "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını attı. Yıldız futbolcu da "İnşallah" diyerek yanıt verdi.





