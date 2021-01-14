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Gönen AK Parti’den CHP’li ilçe belediyesine kınama

14.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gönen İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Kuvayi Milliye Caddesinde Gerçekleştirilen tretuvar çalışmasında kullanılan aydınlatma direklerinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logolarının kapatılarak üzerine Gönen Belediyesi logolarının konulmasına tepki gösterdiler.AK Parti Gönen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Salı; "Bizler AK Parti Gönen İlçe teşkilatı olarak Gönen Belediye Başkanı’nın hizmet yaptım diyerek açıklama yaparak halka sunduğu fakat etiketi kaldırdığımızda da Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olduğu anlaşılan direklerdeki bu hizmet hırsızlığının, emek hırsızlığını kınıyoruz, karşı olduğumuzu bildiriyoruz .Bunun içinde bu açıklamayı yapıyoruz" dedi.Gerçekleştirilen açıklamaya; AK Parti Gönen İlçe teşkilatından Tuncay Salı, Ömer Çivi, Yüksel Öçgel, Erhan Ovalı, Yılmaz Gençtürk ve Parti sekreteri Resül Gündüz katıldılar.

AK Parti Gönen İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Kuvayi Milliye Caddesinde Gerçekleştirilen tretuvar çalışmasında kullanılan aydınlatma direklerinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logolarının kapatılarak üzerine Gönen Belediyesi logolarının konulmasına tepki gösterdiler.
AK Parti Gönen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Salı; "Bizler AK Parti Gönen İlçe teşkilatı olarak Gönen Belediye Başkanı’nın hizmet yaptım diyerek açıklama yaparak halka sunduğu fakat etiketi kaldırdığımızda da Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olduğu anlaşılan direklerdeki bu hizmet hırsızlığının, emek hırsızlığını kınıyoruz, karşı olduğumuzu bildiriyoruz .Bunun içinde bu açıklamayı yapıyoruz" dedi.
Gerçekleştirilen açıklamaya; AK Parti Gönen İlçe teşkilatından Tuncay Salı, Ömer Çivi, Yüksel Öçgel, Erhan Ovalı, Yılmaz Gençtürk ve Parti sekreteri Resül Gündüz katıldılar.

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