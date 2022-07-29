Gönen Bisiklet Festivali başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Bisiklet Festivali, 210 sporcunun katılımıyla başladı.

Gönen Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Ticaret Odası ve İzmir Pedalları Kulübünün iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin açılışı, Gönen Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçesinin bisiklet kullanımına çok uygun olduğunu belirterek, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek festivale katılanlara keyifli sürüşler diledi.

Keçeler Mahallesi'nden başlayan 126 kilometrelik parkurda sporcular, Çınarlı, Üçpınar, Hacıvelioba, Gönen şehir merkezi, Gündoğan, Dereköy, Sarıköy, Ulukır, Denizkent, Güneşli, Balcıdede, Balcı, Ekşidere, Gönen Barajı, Kumköy, Muratlar, Karaağaçalan ve Bakırlı mahallelerini geçecek.​​​​​​​



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