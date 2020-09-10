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  4. Gönen’de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi

Gönen’de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.09.2020 22:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün Gönen ilçesinde denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün Gönen ilçesinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 44 kişiye toplamda 39 bin 600 TL idari para cezası kesildi.
Gönen İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirlerine uyum denetimlerimiz devam ediyor. 18 ekiple Gönen’de lokanta, kafe, kahvehane, işletmeleri ve toplu taşıma araçları denetlendi. Tüm uyarılarımıza rağmen kurallara uymayan 44 vatandaşa 39 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Alınan tedbirler hepimizin sağlığını korumak içindir. Uyum denetimlerimiz devam edecek. Mağduriyet oluşturacak davranışlardan kaçınalım" açıklaması yapıldı.

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