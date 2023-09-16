GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Eylül TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı dizisi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak. Bu akşam sevilen dizinin 105. bölümü yayınlanacak. İşte Gönül Dağı 105. bölüm ekranı...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

TRT1'in cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Gönül Dağı, bu akşam 105. bölüm ile ekrana gelecek. Roket atışı heyecanının yaşanacağı dizi saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM CANLI İZLE!

Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir? Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir? Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır? Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder. Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir?

16 EYLÜL TRT1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:10 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:50 Gönül Dağı

14:10 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

03:10 Kendi Düşen Ağlamaz

05:50 Kapanış

