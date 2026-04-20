Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir 58. bölüm ne zaman?

Uzak Şehir yeni bölüm tarihi araştırılıyor! Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, 58. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte güncel yayın durumu ve seyircinin yorumları...

Uzak Şehir izleyicileri, “Uzak Şehir bu akşam var mı?” ve “58. bölüm ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında her pazartesi yayınlanan dizinin son bölümleri büyük ilgi görürken, yayın akışındaki değişiklikler ve bölüm tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor.

UZAK ŞEHİR KAÇTA?

Uzak Şehir Kanal D yayın akışında son anda bir değişiklik olmazsa 20 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Uzak Şehir 58. bölüm 20.00'de yayınlanacak

Uzak Şehir fragmanları sonrası seyirciden yorumlar gecikmedi. Son dönemde yeni gelen oyuncular ve senaryo yüzünden eleştirilen diziye "Eski Uzak Şehir'i istiyoruz", "Boran ve Meryem gitsin", "Fragman bile sıkıcı", "Final yapın da kurtulalım" yorumları geldi.

UZAK ŞEHİR 58. BÖLÜM FRAGMANI

Meryem’in konağa gelişi, dengeleri bir anda altüst eder. Alya bu yeni duruma mesafe koymayı seçerken, Meryem geçmişten taşıdığı duygularla kendi içinde zorlu bir mücadele verir ve sınırlarını korumaya çalışır. Ancak iki kadının yüz yüze geldiği an, bastırılan gerilim kaçınılmaz biçimde gün yüzüne çıkar. Öte yanda, Zerrin’in attığı beklenmedik adımın ardından Demir verdiği sözü tutar. Fakat bunun bir bedeli vardır.

Alya ile Cihan arasındaki mesafe Cihan’ın dengesini sarsar. Alya’nın karşı dairesine taşınan yeni komşu, Cihan’ın gözünden kaçmaz. Kıskançlıkla mücadele etmekte zorlanan Cihan, bu durum üzerinden Alya’yla yeniden karşı karşıya gelir.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Sadakat, Boran’la kurduğu gizli ortaklıkla yeni bir hamle yapar. Bu destekle yeniden güç kazanan Boran, geçmişte kaldığı sanılan bir anın izlerini herkesin gözleri önüne serer. Duyulan tek bir cümle... Bazıları için saklı duyguları açığa çıkarırken, bazıları için derin bir kırılmanın başlangıcı olacaktır.

