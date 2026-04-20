Rıza Kocaoğlu'nun su orucu: 7 gün boyunca sadece su içiyorum

Rıza Kocaoğlu su orucu açıklamasıyla gündem oldu! Ünlü oyuncu, 7 gün boyunca sadece su içtiğini belirterek dikkat çekti. Oyuncu su orucunun detaylarını anlattı.

Rıza Kocaoğlu'nun su orucu: 7 gün boyunca sadece su içiyorum

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbet programına konuk olan Rıza Kocaoğlu fit görünümüne dair de açıklamalar yaptı. Fatih Altaylı 16 kilo veren oyuncuya formunu nasıl koruduğunu sordu.

"Ben hep kendi beden ağırlığımla bir spor yaparım, boks yapıyorum." diyen Kocaoğlu devamında şunları söyledi:

Rıza Kocaoğlu nun su orucu: 7 gün boyunca sadece su içiyorum 1

"Grotowski oyunculuk yöntemlerinde oyuncuya önerdiği sporlardan biri. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çabalıyorum. Bir de bu çok yani biliniyor artık magazinciler falan yazdığı için. Su orucu yapıyorum 6 ayda bir."

SU ORUCU NEDİR?

Fatih Altaylı "Su orucu nedir?" diye sorunca Rıza Kocaoğlu şu açıklamayı yaptı:

Rıza Kocaoğlu nun su orucu: 7 gün boyunca sadece su içiyorum 2

"Su orucu doktor kontrolünde yapılması gereken bir şey. 7 gün boyunca sadece su içiyorum. Önce bir sebze sulu detoks yapan merkezler var ya oralara gittim. Orada işi öğrendim biraz. Ne olduğunu, ne bittiğini. Oradaki doktorlarla falan sohbetlerimden daha etkili olduğunu gördüm. Önce bir gün yaptım, 3 gün yaptım, sonra 7 gün yaptım. Sonra bir baktım ben bunu yapınca checkup'a gidiyorum. Karaciğerimde sıfır yağlanma çıkıyor. Cildim parlıyor. 4. gün açlıktan değil enerjiden uyuyamıyorum."

