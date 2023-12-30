GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta? Son bölüm özeti,

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 119. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 120. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır? Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Kenan ve Veysel arasındaki küslüğün sona ermesi için Ciritçi ne yapacaktır? Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar. Beklemedikleri bir haberle karşılaşan ikili ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar. Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar. Bir daha bu olayın tekrarlanmaması için Taner ne icat edecektir? Selma'nın öğrencileri hastalanır. Selma kasabada olan salgın dolayısıyla olduğunu düşünür. Tahlil sonuçlarında öğrencilerin beklenmedik bir sebepten dolayı hastalandıklarını öğrenir. Selma'nın öğretmenlik mesleği nasıl tehlikeye girecektir?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Beni Böyle Sev

09:10 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:00 Türk Sineması “Akıllara Seza”

14:30 Teşkilat

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı







