Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali ailesini paylaştı! Annesiyle benzerliği dikkat çekti

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisiyle iyi bir çıkış yakalayan Gülsim Ali, Instagram'da yüz binlerce takipçi kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde takipçisine verdiği yanıtla, "Oyunculuğu bırakıyor mu?" sorusuyla gündeme gelmişti. Gülsim Ali ailesiyle pozunu paylaştı.

GÜLSİM ALİ'NİN ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğal güzelliği ve renkli gözleriyle dikkat çeken Gülsim Ali ailesiyle poz verdi.

Ünlü oyuncunun, annesine benzerliği dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yapan Gülsim Ali, bir takipçisinin, "Oyunculuk dışında hangi mesleği yapmak isterdin?" sorusuna ailesinin de ticaretle uğraştığını belirterek, "Haliyle ben de ticaretle uğraşırdım muhtemelen." demişti.

Gülsim Ali'nin, "Hatta geçenlerde de aklıma bir fikir geldi bununla ilgili. Hayırlısı..." ifadeleri de, "Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu?" sorusunu gündeme getirmişti.

27 yaşındaki genç oyuncu, 'Gönül Dağı' dizisinde aldığı başrol ile son zamanların parlayan yıldızlarından biri oldu.





