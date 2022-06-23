Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri olan Gülsim Ali, bir Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisinden ayrıldı. Bu rolle çok sevilen Gülsim Ali'nin sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

PARİS'TEN MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Gülsim Ali, Paris'ten verdiği pozu paylaştı.

Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Gönül Dağı dizisi ile yıldızı parlayan Gülsim Ali, diziden ayrılık haberini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurmuştu:

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım…Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı “Gönül Dağı”. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel “Anadolu Masalın’dan” göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım."





