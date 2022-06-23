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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

23.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Dilek rolüne hayat veren Gülsim Ali, bu rolüyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı. Diziden ayrılan Gülsim Ali, Paris'ten poz verdi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri olan Gülsim Ali, bir Anadolu hikayesinin işlendiği Gönül Dağı dizisinden ayrıldı. Bu rolle çok sevilen Gülsim Ali'nin sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

PARİS'TEN MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Gülsim Ali, Paris'ten verdiği pozu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Gülsim Ali mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı dizisi ile yıldızı parlayan Gülsim Ali, diziden ayrılık haberini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurmuştu:

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım…Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı “Gönül Dağı”. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel “Anadolu Masalın’dan” göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım."

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali Paris'ten mini etekli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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