Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Bulgaristan doğumlu 27 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali Instagram'dan takipçilerine sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Doğal güzelliği ve gözleriyle ön plana çıkan Gülsim Ali, sivilceli pozunu 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

GÜLSİM ALİ'DEN SİVİLCELİ POZ

Türk manken ve dizi oyuncusu olan Gülsim Ali, Instagram hesabının hikaye kısmından sivilceli pozunu paylaştı.

Bu pozun altına ünlü isim, "Canım sivilceler. 10 gün önce yediğim çekirdek ve cipslerin bedelini hala ödüyorum." ifadelerini düştü.

Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerine de hakim olan Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012'de oyunculuğa başlayan Gülsim Ali ilk olarak Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı.

İlerleyen zamanlarda Hanım Köylü, Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul gibi projelerle de ekran önüne geçti.



