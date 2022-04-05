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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

05.04.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzelliğiyle gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Gülsim Ali bu sefer sivilceli pozunu paylaştı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek rolüne hayat veren Gülsim Ali'nin, paylaşımın altına yazdıkları dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Bulgaristan doğumlu 27 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali Instagram'dan takipçilerine sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Doğal güzelliği ve gözleriyle ön plana çıkan Gülsim Ali, sivilceli pozunu 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

GÜLSİM ALİ'DEN SİVİLCELİ POZ

Türk manken ve dizi oyuncusu olan Gülsim Ali, Instagram hesabının hikaye kısmından sivilceli pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Bu pozun altına ünlü isim, "Canım sivilceler. 10 gün önce yediğim çekirdek ve cipslerin bedelini hala ödüyorum." ifadelerini düştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerine de hakim olan Gülsim Ali, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

2012'de oyunculuğa başlayan Gülsim Ali ilk olarak Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

İlerleyen zamanlarda Hanım Köylü, Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul gibi projelerle de ekran önüne geçti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali sivilceli pozunu paylaştı


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Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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