Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Verdiği kilolarla bambaşka birisine dönüşen başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun, girişimci Balca Yılmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cihat Süvarioğlu'nun paylaşımından sonra gözler Balca Yılmaz'a çevrildi.

Doğaya dost ürünler üreten bir teknoloji firmasının kurucusu olan Balca Yılmaz, oyuncu aşkı Cihat Süvarioğlu'nun aksine mutluluk pozlarını sık sık paylaşıyor.

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret ediyor.

Cihat Süvarioğlu, daha önce verdiği bir röportajda sevgilisinin hiç kıskanç olmadığını dile getirmişti.

Sosyal medyada epey aktif olan Balca Yılmaz, hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

İşte Balca Yılmaz'ın Instagram pozları...



