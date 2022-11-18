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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

18.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Ramazan' karakteriyle kalpleri kazanan yakışıklı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sır gibi sakladığı sevgilisini takipçileriyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Verdiği kilolarla bambaşka birisine dönüşen başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun, girişimci Balca Yılmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cihat Süvarioğlu'nun paylaşımından sonra gözler Balca Yılmaz'a çevrildi.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez paylaştı

Doğaya dost ürünler üreten bir teknoloji firmasının kurucusu olan Balca Yılmaz, oyuncu aşkı Cihat Süvarioğlu'nun aksine mutluluk pozlarını sık sık paylaşıyor.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret ediyor.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Cihat Süvarioğlu, daha önce verdiği bir röportajda sevgilisinin hiç kıskanç olmadığını dile getirmişti.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Sosyal medyada epey aktif olan Balca Yılmaz, hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmuyor.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

İşte Balca Yılmaz'ın Instagram pozları...

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş


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Cihat Süvarioğlu gönül dağı

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