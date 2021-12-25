Gönüllü ceza infaz kurumu personeli "CEKUT" afetlerde yaralara merhem olacak

MUHAMMET MUTAF - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) kurulan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), gönüllü aldıkları eğitimlerle olası doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşacak.

Doğal afetlerle mücadelede gönüllülerden oluşan eğitimli arama kurtarma ekiplerinin önem kazanması üzerine CTE de profesyonel bir yapılanmaya giderek CEKUT birimini oluşturdu.

Temeli 1995'te yaşanan Dinar ve 17 Ağustos 1999 depremlerinde hissedilen kurumsal ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 21 yıl önce atılan CEKUT, 2018'den itibaren yeniden başlatılan çalışmalarını özellikle bu yıl yoğunlaştırdı.

Doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana ve Afyonkarahisar’da oluşturulan 10 CEKUT ekibi, ceza infaz kurumu ve savcılıklara bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri personellerinden oluşuyor.

Tamamı gönüllülerden oluşan CEKUT ekipleri, ceza ve infaz kurumlarında yaşanabilecek doğal afet ve diğer acil durumlara karşı etkin şekilde müdahale edebilmenin yanı sıra toplumsal düzeyde yaşanması olası afet ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla eğitim alıyor.

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) karlı ve soğuk havada 22 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak zorlu bir eğitimden geçen ekip, "CEKUT Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi"ne katıldı.

Çeşitli unvanlardaki 23 personelin yer aldığı CEKUT ekibine, enkazdan yarılıyı kurtarma, enkaza müdahale etme, yangın, ilk yardım, doğada arama kurtarma, psiko-sosyal destek, suda arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditle mücadele (KBRN) eğitimleri de verildi.

Öğrendiklerini tatbikatlarla pekiştirme imkanı bulan CEKUT, senaryo gereği enkazdan yaralı kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladı.

Eğitimleri biten CEKUT, afetlerde arama kurtarma ekiplerine katılarak hayat kurtaracak.

- "Bu programın amacı özellikle gönüllülerin eğitilmesi"

AFAD İl Müdür Vekili Yusuf Bozdağ, AA muhabirine, CEKUT ekibine verdikleri eğitimi Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline de verdiklerini söyledi.

Gönüllülerin afetlere aldıkları bu eğitimlerle müdahale yapabileceklerini bildiren Bozdağ, "Bu programın asıl amacı özellikle kurumlarımızdaki gönüllülerin kentsel arama kurtarma açısından eğitilmesi." dedi.

Bozdağ, eğitimlerin kurumdaki deneyimli kişilerce verildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Amacımız afetlerde toplumsal yapı itibariyle kurumlarımızla bu tür müdahaleleri yaparken çok daha başarılı, bu konuda daha da bilinçli, daha profesyonel olmak ve daha iyi neticeler almaktır. Eğitimleri bitirdik ve arkadaşlarımızı kentsel arama kurtarma noktasında eğittik. CEKUT’ta görevli arkadaşlarımız, kentsel arama kurtarma noktasında enkazdan bir yarılıyı kurtarma, enkaza müdahale etme, ekip ruhu, yani bir enkaza müdahale ederken ekip halinde çalışmanın ne olduğunu ve bu çalışma neticesinde en asgari zararla oradaki yaralıyı ve sıkıntılı olan insanı kurtarma noktasında alınması gereken eğitimleri aldılar. Biz verilmesi gerekeni verdik, almaları gereken eğitimleri aldıklarına inanıyoruz. Olağanüstü durumları arzu etmiyoruz ama maalesef yaşadığımız coğrafyada afetler olabiliyor. Biz irademizle ve imkanlarımıza bu tür olumsuzluklar karşısında daha profesyonel olabilmenin mücadelesini veriyoruz."

- "Afetzedeleri nasıl koruyabileceğimizi öğrendik"

CEKUT Ekip Lideri Mehmet Karslı, CEKUT'a katılmada en büyük kriterin gönüllülük olduğunu söyledi.

Eğitimler kapsamında kendilerini geliştirdiklerini anlatan Karlı, "Aldığımız eğitimlerin bize sosyal hayatta ve kurum içi yaşantımızda faydasını gördük. Daha önce bir afet anında acaba ne yapabiliriz diye düşünürken aldığımız eğitimlerle afete nasıl müdahale edebileceğimizi, kendimizi ve afetzedeleri nasıl koruyabileceğimizi öğrendik." diye konuştu.

Karslı, bazı yakınlarını depremde kaybettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Afet olduğunda televizyonda izlemekten başka elimizden bir şey gelmiyordu. Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde böyle bir yapılanmaya gitti. Biz de elimizden geldiğince ülkemize ve milletimize nasıl faydalı oluruz düşüncesiyle bu işe giriştik. Biz 5 haftalık kentsel arama ve kurtarma eğitimini tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra olabilecek herhangi bir afet durumunda biz de CEKUT olarak aldığımız eğitimler neticesinde AFAD’la birlikte her türlü olaya müdahale etme birikimine sahibiz. Artık bu eğitimler sayesinde kendimizi iyice geliştirdik. İnşallah afetleri yaşamayız ama yaşadığımız zamanda AFAD, UMKE ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte her türlü müdahale etme yeteneğine sahibiz. Bizler doğal afet anında insanların koşarak uzaklaştığı yerlere gönüllü olarak gidip burada afetzedelere yardımda bulunmak isteyen ekibiz."

- "Bu eğitim sayesinde doğru şeyleri öğrendik"

Ceza infaz kurumunda aşçı olarak çalışan Onur Öksüz ise CEKUT'un kurulacağını öğrendiğinde başvuru yaptığını bildirdi.

Eğitimlerde ilk olarak doğru bildikleri yanlışları düzelttiklerini anlatan Öksüz, "Yani biz çok yanlış şey biliyormuşuz. Bu eğitim sayesinde doğru şeyleri öğrendik. Burada 5 haftalık eğitim aldık ve bundan sonra biz hazırız. 1999 Marmara ve Elazığ depremi ile çeşitli doğal afetlerde insanlara nasıl faydamız dokunur, elimizden bir şeyler gelebilir mi, yardım edebilir miyiz diye düşünüyorduk ama elimizden bir şey gelmiyordu, üzülüyorduk. Bakanlığımız bünyesinde bu ekibin kurulacağını öğrendik. Gidip gönüllü yazıldık ve şu anda hazırız. Allah afet vermesin ama herhangi bir afette gidip halka faydalı bir şekilde hizmet edeceğimize inanıyoruz. Bu şekilde eğitimimizi aldık." diye konuştu.

