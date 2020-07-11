YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı

Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı

MALATYA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Gönüllü gençler bisikletle 4 günde 44 bin maske dağıttı

Malatya'da 44 gönüllü genç, bisikletleriyle dört günde 44 bin maske dağıttı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce oluşturulan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım" projesi kapsamında kent genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

Gençlik Merkezlerine giden gençlerden oluşan gönüllüler, maskeleri ulaştırdıkları kişilerle sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti; hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da kente yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Malatya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:31
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Atayık Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.