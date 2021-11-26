Gönüllü öğretmenler kırsalda dezavantajlı öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gönüllü öğretmenlerin kurduğu "Uludere Gezici Çocuk Tiyatrosu" köylerdeki dezavantajlı öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor.

İlçede görev yapan 5 öğretmen, köyleri gezerek çocuklar için tiyatro oyunu sahneliyor, Barış Manço kostümüyle gösteri sunuyor.

Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, öğretmenler çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

Proje koordinatörü ve Hilal Gülbahçesi Anaokulu Müdürü Büşra Gümüş, AA muhabirine, Valilik onayının ardından 4 öğretmen arkadaşıyla oluşturdukları tiyatro grubuyla köylerde tiyatro ile henüz tanışamayan öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

- "3 ayda 8 köydeki öğrencilere ulaştık"

Köyleri gezdiklerini ve yaşları küçük çocuklara ulaşmak istediklerini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Yaşı küçük çocuklar, merkeze getiremediğimiz için sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklere katılamıyorlar. Biz de madem öğrencilerimizi bu tarz etkinliklere getiremiyoruz, biz öğrencilerin ayağına gidelim dedik. Gönüllü öğretmen arkadaşlarım Emine Yavuz, Erdem Bakkal, Gamze Efe ve Gözde Cabbar ile yola çıktık, 3 ayda 8 köydeki öğrencilere ulaştık. Amacımız, dezavantajlı öğrencileri tiyatro ile buluşturmak."

Öğrencilerin salgından olumsuz etkilendiğini anlatan Gümüş, bunun olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini aktardı.

Tüm köylere gitmek istediklerini dile getiren Gümüş, öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

"Biz sahnedeyken öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı, neşe ve mutluluk bizi duygulandırıyor ve mutlu ediyor." diyen Gümüş, desteklerinden dolayı Valilik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da 13 köy ve 3 beldede yaklaşık 10 bin öğrencinin bulunduğuna işaret ederek, özellikle kırsaldaki öğrencileri çeşitli faaliyetlerden mahrum etmemek adına projeyi desteklediklerini bildirdi.

Demirtaş, "Öğretmenlere araç tahsis ettik. Arkadaşlarımız gönüllü olarak hazırladıkları tiyatro oyunlarını köylerde öğrenciler için sergiliyor." diye konuştu.

- "Etkinlik çok güzel oldu"

Velilerden Saliha Görkem ise gezici tiyatronun köylerine gelmesinden mutluluk duyduklarını anlatarak, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Görkem, "Köyümüzde çocuklar bu tür etkinliklerden mahrum kalıyordu. O yüzden çocuklar için hazırlanan bu etkinlik çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Dicle Oslu, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Köyde ilk defa tiyatro oyunu gördüm. Çok büyük sürpriz oldu. Çok sevindim, oyun komik ve güzeldi." dedi.

