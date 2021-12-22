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Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle gelen başarı hikayesi beldeye Bilgi Evi kazandırdı

22.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Balveren beldesinde bir grup öğretmenin evlerinde ders çalışma ortamı bulamayan gençlere tek odalı kütüphanede verdiği eğitimle onlarcasının üniversiteyi kazanması üzerine, bu başarının katlanarak artması için iki katlı Bilgi Evi yapıldı - YKS'nin yanı sıra LGS ve KPSS'ye yönelik eğitim verilen Bilgi Evi'nde bu yıl 59 öğrenciden 42'si tıp fakültesinin de aralarında yer aldığı çeşitli bölümlere yerleşti - Gönüllü öğretmenlerden Umut Bayram: - "Gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyoruz. Daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" - Köyden gelerek YKS'ye hazırlanan Umut Koday: - "Maddi durumdan dolayı dershaneye gidemedim. Gönüllü ve idealist öğretmenlerimizin sayesinde hayallerimi gerçekleştireceğime inanıyorum"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde tek odalı kütüphanede gönüllü öğretmenlerin verdiği eğitim sayesinde gençlerin üniversiteyle buluşturulması, beldeye "Bilgi Evi" kazandırdı.

Beldede kalabalık ailelere mensup gençlerin evlerinde uygun çalışma ortamı bulamaması üzerine, 2007'de öğretmenlerin çabasıyla 90 metrekarelik tek odalı eski okul binası kütüphaneye dönüştürüldü.

8 gönüllü öğretmen, kütüphanede sessiz ortamda ders çalışma imkanı bulan gençleri, okul dışı zamanlarda verdikleri derslerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırladı.

Bu sayede her yıl 30'u aşkın öğrencinin tıp, mühendislik gibi üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşerek hayalini gerçekleştirmesi üzerine hem bu eğitime gönüllü katkı sunan öğretmen hem de öğrenci sayısı her geçen gün arttı.

Şırnak'ı gururlandıran başarı hikayesinin sürmesi için dönemin valisi olan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın talimatıyla, görevlendirme yapılan belediye tarafından beldede 1080 metrekarelik alana 2 katlı 3 derslikli modern bir Bilgi Evi inşa edildi.

Geçen yıl yapımı tamamlanıp Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmete açılan modern binada eğitim gören, çevre köylerden gelenlerin de bulunduğu 59 gençten 4'ü tıp, 3'ü mühendislik olmak üzere 42'si, salgın koşullarına rağmen üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşerek hayallerini gerçekleştirdi.

Bilgi Evi'nde bu yıl da 120 öğrenci, 18 gönüllü öğretmenin verdiği eğitimle YKS, LGS ve KPSS'ye hazırlanıyor.

- "Gençleri hem hayata hem de üniversiteye hazırlıyoruz"

Gönüllü öğretmenlerden Umut Bayram, AA muhabirine, tek odalı kütüphaneden 2 katlı kompleks bir binaya geçtiklerini söyleyerek, "Gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyoruz. Daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Halide Yıldız da bu modern binayı kendilerine kazandıran Mehmet Aktaş'a teşekkür etti.

Daha önceki başarıları duyan çevre köylerden öğrencilerin de bu gönüllü eğitim hizmetinden faydalanmak için geldiğini anlatan Yıldız, "Yeni binamızda gençleri hem hayata hem de üniversiteye hazırlıyoruz." diye konuştu.

- "Eğitim seviyemiz onlar sayesinde yükseliyor"

Aydınlar Mahallesi Muhtarı Mesut Artuç, bu binanın "beldenin üniversiteye giden ayağı" olduğunu söyledi.

Fedakar öğretmenler sayesinde yıllardır çok sayıda gencin üniversiteli olduğunu dile getiren Artuç, "Sağ olsunlar bu yükü omuzlarında taşıyorlar. Eğitim seviyemiz onlar sayesinde yükseliyor. Aynı zamanda öğrencilerle gurur vesilemiz oluyorlar. Eski kütüphanemizde tıp, eczacılık, diş hekimliği ve diğer bölümleri kazanmış öğrencilerimiz var. Yeni bina da daha uygun ortam var. Burada daha fazla öğrencinin üniversiteye yerleşmesini bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "Hayallerimi gerçekleştireceğime inanıyorum"

Araköy köyünden gelerek YKS'ye hazırlanan Umut Koday ise daha önce tek odalı kütüphanede verilen eğitimle sağlanan başarıları duyduğunu, eğitim almak için geldiğini belirtti.

Türkçe öğretmeni olmak istediğini anlatan Koday, "Maddi durumdan dolayı dershaneye gidemedim. Gönüllü ve idealist öğretmenlerimizin sayesinde hayallerimi gerçekleştireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dicle Ayaz da tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini, Bilgi Evi'nde çok uygun ve sıcak bir ortam olduğunu, burada aldığı eğitimle üniversiteye yerleşeceğini düşündüğünü kaydetti.

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