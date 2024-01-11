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Gönüllü Sanatçılar Afyonkarahisarlı Kadınlarla Buluşuyor

11.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Ankara ve Bursa’dan Güzide Dursun, Nurdan Yenigün ve Reyta Akdeniz’in öncülüğünde bir araya gelen gönüllü sanatçılar, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde Afyonkarahisarlı kadınlarla buluşacak.

Gönüllü Sanatçılar Afyonkarahisarlı Kadınlarla Buluşuyor

Filistin ezgilerinden Türk Halk Müziği’ne farklı dillerde ve türlerde eserlerin icra edileceği konserin sadece kadınlara yönelik olduğu ve ücretsiz gerçekleştirileceği kaydedildi. Konser öncesinde Afyonkarahisarlı kadınların hazırladığı Filistin’e özgü el işi ürünlerin, hediyelik eşyaların satılacağı hayır çarşıda yapılacağı belirtildi.
Konseri gerçekleştirecek olan sanatçılar ve hayır çarşısındaki ürünlerin üretiminde ve satışında görev alacak olan görevlilerin tamamı gönüllü olup etkinlikten elde edilen tüm gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin yararına bağışlanacağı ifade edildi.

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