Gönüllü terapistlerden koronavirüs mağdurlarına online psikolojik destek

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, yeni tip koronavirüs mağdurları ve onlar için görev yapan kamu çalışanlarına online psikolojik destek vermeye başladı.

Kamu ve özel sektörde görev yapan 400'e yakın psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmandan oluşan grup, Marmara depremi, Van ve Simav depremleri ile terör saldırıları ve trajik olaylardan etkilenen yaklaşık 30 bin kişiye psikolojik destek sağladı.

Grup üyeleri Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının saptanması üzerine bu konuda da çalışma yapmaya karar verdi.

"Online her yerdeyiz" sloganıyla bir araya gelen gönüllü terapistler, teknolojinin yardımıyla yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları, teşhis konulan hastalar ve yakınları ile onlara destek olan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personelinin hafızalarından virüsün yarattığı olumsuz etkileri silmeye çalışıyor.

Türkiye'nin birçok kentinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşlara psikolojik destek veren grup üyeleri, bu çalışmayı gönüllülük esasına göre yapıyor.