Gönüllü Türk doktorlar Nijer'de hastalara şifa dağıttı

UĞUR SUBAŞI - Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BİSEG) ile Nijer'e giden Türk doktorlar, 2 haftada 5 bin 500 kişiyi ücretsiz tedavi etti.

BİSEG aracılığıyla Batı Afrika ülkesi Nijer'e giden, aralarında 10 doktorun yer aldığı 40 kişilik ekip, tıbbi destek sağladıkları bölge insanının çeşitli ihtiyaçlarını da karşıladı.

Bölgede 14 gün kalan ekip, çeşitli branşlarda 550 ameliyat da dahil 5 bin 500 kişiyi ücretsiz tedavi edip ülkeye döndü.

- "Dokunduğumuz herkes şüphesiz fayda görüyor"

Ekipte yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır sağlık hizmeti vermek amacıyla yurt dışında yürütülen faaliyetlere katıldığını söyledi.

BİSEG ekibinin, Afrika kıtasında sağlık hizmetleri dışında su kuyusu açma, muhtaç ailelere geçimlerini sağlamaları amacıyla keçi bağışı gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirten Sağlam, bazı bölgelerde gıda ve su sorunu yaşandığını kaydetti.

Görev yaptıkları Nijer'de sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğuna değinen Sağlam, "Hastane var, uzman yok, sağlık hizmetleri paralı. Şehir şebekesinden su kullanmak çok pahalı, kirada oturmak gibi. Bu tür sıkıntıları olan bir yere sağlık hizmeti vermeye gittik." diye konuştu.

Sağlam, doktorların bölgeye geldiğinden haberdar olan insanların yalın ayak veya terliklerle uzun süre yol yürüyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmaya geldiklerini anlattı.

Hastaların sıralarını kaybetmemek için günlerce hastane önünde beklediğini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Ekibimiz orada yemek ikramı da yapıyor. Elimizden geldiğince talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Kendi alanımda, insanların ürolojiyle alakalı sorunlarını muayene ve tedavi etmeye çalıştım. Ameliyathane şartları burada olduğu gibi değil, oldukça ilkel. Koğuşlarda tahtadan yataklarda yatmaktan öte, yerlerde yatmak bile onlar için bir fırsat. BİSEG'in orada 2 bin metrekarelik inşa ettiği hastane hizmete girecek. Daha iyi şartlarda hizmet vermek için çalışıyoruz. İki haftada 5 bin 500 hastayı muayene, bunun yüzde 10 kadarını da ameliyat ettik. Dokunduğumuz herkes şüphesiz fayda görüyor. Bizim için bir fedakarlık ama düşününce buna değer."

- "Bölgedeki çalışmalarımız Türkiye sevgisini artırıyor"

Sağlam, bölgede gece gündüz mesai gözetmeksizin hizmet vermeye çalıştıklarını ve insanların sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bölgedeki çalışmalarının, Türkiye sevgisini artırdığına değinen Sağlam, "Bizler böyle bir ülkenin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Türk gönüllülerinin orada yaptığı hastane, oranın en lüks hastanesi. Biz sadece muayene ve ameliyat yapmıyoruz, kendi usulümüzü, gittiğimiz yolu, oradaki hekimlere de gösteriyoruz." dedi.

Nijer gibi ülkelerde insanlara yapılan yardımların tahmin edildiğinden daha fazla önem taşıdığına işaret eden Sağlam, "Hastanenin kapısını açıyorsunuz, kapı açıldığında yüzlerce insan size bakıyor. Bu unutulmaz bir manzara. Çaresizlik içinde insanlar, onlara karşı kayıtsız kalmak çok zor. Devletimizin orada kayda değer katkıları var. Devletin her şeye koşması çok zor, o açıdan sivil toplum örgütü olarak orada olmamız çok değerli." ifadelerini kullandı.

Sağlam, gönüllülerin bu ülkelerde bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim orada bulunmamız, insanlarda güven oluşturuyor. İmkanı olan vatandaşlarımız orada yürütülen bu tür faaliyetlere destek olursa tahmin edemeyecekleri kadar faydalı olurlar." dedi.

