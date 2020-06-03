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Gönüllü yangıncılar ilk tatbikatlarını yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 03.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde aralarında bayanların da olduğu 43 gönüllü yangıncı (yangın söndürme gönüllüsü) Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün düzenlediği tatbikata katıldı.Türkiye geneli ilk kez bu yıl uygulamaya konulan gönüllü yangıncılar, yanmaz kıyafet, bot, ve ekipmanlarından oluşan teçhizatlarını alarak bölgelerinde oluşabilecek yangınlara anında müdahale edebilecekler.Silifke Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alan 57 memur, 87 yangın işçisi, 43 yangın gönüllüsü, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 grayder, 1 eskavatör ve 1 lastikli kepçe oluşabilecek yangınlar için hazır.

Mersin’in Silifke ilçesinde aralarında bayanların da olduğu 43 gönüllü yangıncı (yangın söndürme gönüllüsü) Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün düzenlediği tatbikata katıldı.
Türkiye geneli ilk kez bu yıl uygulamaya konulan gönüllü yangıncılar, yanmaz kıyafet, bot, ve ekipmanlarından oluşan teçhizatlarını alarak bölgelerinde oluşabilecek yangınlara anında müdahale edebilecekler.
Silifke Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alan 57 memur, 87 yangın işçisi, 43 yangın gönüllüsü, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 grayder, 1 eskavatör ve 1 lastikli kepçe oluşabilecek yangınlar için hazır. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde ise oluşturulan 3 km ara ile 40 yangın havuzunun bakımları yapılarak, suları dolduruldu. Yine ormanların ve oluşabilecek yangınların gözetlenmesi için 4’ü insanlı, 4’ü de kameralı olmak üzere 8 gözetleme kulesi 24 saat görev yapacak.
Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çamdüzü orman deposunda düzenlenen tatbikatta konuşan Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, “1 Haziran itibari ile tüm yangın ekibimizle birlikte oluşabilecek yangınlara hazırlandık. Ümit ediyoruz ki hiç yangın olmaz. Amacımız 1 ağaç bile olsa koruyabilmek” dedi.
Bu yıl 43 yangın gönüllüsünün de oluşabilecek yangınlara anında müdahale edeceğinin altını çizen Arslan, “Bu yıl yangın işçilerimiz ve memurlarımızın yanı sıra 43 yangın gönüllümüz mevcut. Gönüllülerimizin Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursları tamamlayarak sertifikalarını aldı ve oluşabilecek yangınlara bilinçli olarak müdahale edebilecekler. Ayrıca yangınlara müdahalede kullanabilecekleri teçhizatları da kendilerine teslim edildi" diye konuştu.
Çamdüzü Orman Deposunda düzenlenen tatbikata Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şube Müdürü Mehmet Alper, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve gönüllü yangıncılar katıldı.

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