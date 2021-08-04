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Gönüllüler farkındalık için Van Gölü sahilinde çöp topladı

04.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllüler farkındalık için Van Gölü sahilinde çöp topladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapıldı.

Van Gölü'nün temizlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen dernek üyeleri, "Van Gölü Temiz Kalsın" sloganıyla sahil kısımlarında 100 kişilik gönüllü ekiple çöp topladı.

Ahlat Belediyesine bağlı ekipler de gruba eşlik ederek toplanan çöpleri kaldırdı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Ahlat Temsilcisi İbrahim Behlül Şerefoğlu, bundan önce de gölün temizliği konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda Van Gölü'ne dikkatİ çekmek için bisiklet turu düzenleyeceklerini ifade eden Şerefoğlu, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Ahlat'taki bu faaliyetlerimizi gençlerimizin de desteğiyle uzun yıllar sürdüreceğiz. Aslında amaç sadece temizlik değil, temizliği yaparken insanların duyarlı olmasını sağlamak. Bugün yaptığımız güzelliği gören yüzlerce insan oldu. Bence örnek oldu ve insanlar ders aldı. Yavaş yavaş iyiyi, doğruyu ve güzelliği yakalamaya çalışacağız. Bizler görevli değil, gönüllüyüz. Bu gönüllüğümüz devam edecek."

Kampanyaya destek veren İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber ise Ahlat Belediyesinin destekleriyle Kocaeli, İstanbul, Manisa, Antalya, İzmir, Van ve Ahlat derneklerinin katılımıyla "Van Gölü Temiz Kalsın" kampanyası çerçevesinde temizlik yaptıklarını belirtti.

Sahillerdeki kirlilik oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Ayber, "Bu yıl sahil temizliğinin ikincisini yapıyoruz. Özellikle öğrencileri temizlik konusunda eğitmek, burada yüzenlere ise çevre temizliği konusunda sosyal mesaj vermek amacıyla bu kampanyayı yaptık. Burada bizleri yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tek amacımız Van Gölü'nün ve çevresinin temiz olması, insanların daha temiz bir ortamda göle girmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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