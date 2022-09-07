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Goodyear, Adapazarı fabrikasına güneş duvarı kuruyor

07.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu: - "Projemiz kapsamında Goodyear’ın sürdürülebilirlik vizyonuna verdiği önemi ve değeri bir kez daha vurgulamış oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Goodyear, fabrikalarında yenilenebilir enerji odaklı dönüşümler konusunda önemli gelişmeler kaydediyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Goodyear, Adapazarı’ndaki tesisinde yeni bir güneş duvarı kurarak sürdürülebilir bir dünyaya yönelik önemli bir adım atıyor. Proje, enerji yönetimine esneklik ve güç kazandırmanın yanı sıra fabrikanın çevresel ayak izini küçültmeye de yardımcı olacak.

Goodyear, Adapazarı fabrikasında gerçekleştirdiği projenin ilk etabı olarak 50 metrekarelik bir güneş duvarı kurdu ve temiz havanın ön ısıtmasını yapmak için bu duvarı mevcut HVAC ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme ünitelerinden birine bağladı. Bu sistemde güneş kolektörün yüzeyini ısıttığında, ısınan hava yüzeydeki binlerce küçük delikten içeri çekiliyor ve mevcut hava girişine yönlendiriliyor. Bu da ısıtma ünitesindeki buhar gereksinimini yaklaşık yüzde 45 oranında azaltmaya ve daha az enerji tüketilmesine yardımcı oluyor. Güneş duvarı projesi, fabrikanın karbondioksit emisyonlarını da büyük ölçüde azaltmış olacak.

Projenin bir sonraki etabında, Adapazarı fabrikasının çatısına güneş panelleri yerleştirilecek. Atmosferdeki koşullara bağlı olarak, bu paneller fabrikanın enerji gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye'de bulunan Goodyear tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin önemli bir parçası olan projemiz kapsamında Goodyear’ın sürdürülebilirlik vizyonuna verdiği önemi ve değeri bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Bu önemli projede emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesi, Goodyear'ın enerji alanındaki sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük ediyor, bu bağlamda Avrupa’daki tesislerinde şimdiden yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanılmaya başlandı.

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