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Goodyear, Cooper şirketini satın alma işlemini tamamladı

25.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı Richard J. Kramer: - "Bu birleşme, Goodyear'ın dünyada daha fazla tüketiciye hizmet sağlama kabiliyetini pekiştirirken, yeni mobilite ve filo çözümlerine daha fazla yatırımı desteklemek üzere şirketin büyümesini sağlıyor"

İSTANBUL (AA) -The Goodyear Tire & Rubber Company, 22 Şubat'ta açıklanan birleşme anlaşmasını sonuçlandırarak Cooper Tire & Rubber Company'yi satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, birbirini tamamlayan ürün portföyleri, hizmetler ve yeteneklere sahip 2 lastik şirketinin birleşmesiyle küresel lastik sektöründe ABD merkezli daha da güçlü öncü bir şirket ortaya çıkacak. Birleşme sonucu ortaya çıkan şirket, daha fazla seçenek sunarak müşterilerin ve tüketicilerin Goodyear ve Cooper markalı lastiklerini tercih etmesini kolaylaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı Richard J. Kramer, "Goodyear ve Cooper'ı resmi olarak bir araya getirmekten ve ortak odak noktamız olan müşteri, inovasyon ve yüksek kaliteli ürün ve çözümlere yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, Goodyear'ın dünyada daha fazla tüketiciye hizmet sağlama kabiliyetini pekiştirirken, yeni mobilite ve filo çözümlerine daha fazla yatırımı desteklemek üzere şirketin büyümesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- Birleşme, Goodyear'ın ABD'deki öncü konumunu daha da pekiştirecek

Verilen bilgiye göre, söz konusu birleşme, Goodyear'ın ABD'deki öncü konumunu daha da pekiştirirken, Kuzey Amerika'da diğer pazarlardaki konumunu da önemli ölçüde geliştirecek. İki şirketin birleşmesi, Çin'de Goodyear'ın görünürlüğünü yaklaşık 2 katına çıkarırken, yerel otomobil üreticileriyle ilişkileri artıracak ve Goodyear'ın 2 bin 500 markalı perakende mağazası ağı üzerinden Cooper lastikleri için daha geniş bir dağıtım olanağı sağlayacak.

2 şirket, Goodyear'ın orijinal ekipman ve üst segment değişim lastikleri pazarındaki gücünün yanı sıra özellikle hafif ticari ve SUV segmentlerinde güçlü olan Cooper markasının orta düzeye hitap eden ürünlerinden faydalanabilecek. Birleşmenin kapanışı takip eden ilk yılın tamamında hisse başına gelirleri artırması, Goodyear'ın bilanço pozisyonunu orta düzeyde iyileştirmesi ve şirketin kaldıraç oranını azaltma kabiliyetini artırması bekleniyor.

Seçili Cooper tesislerini genişletme fırsatlarıyla sermaye verimliliği ve esnekliğinin artırılması, ayrıca, Goodyear'ın küresel dağıtım ağına Cooper markasının eklenmesinin yeni ciro artışı fırsatları yaratacağı öngörülüyor. ABD'de sektör lideri olan bu ortaklık, Goodyear'ın geleneksel ve yeni kurulmuş orijinal ekipman üreticileri, otonom sürüş sistemi geliştiricileri, yeni ve köklü filo şirketleri ve diğer mobilite platformlarıyla olan ilişkileri yoluyla lastik ürünleri ve çok çeşitli hizmetler sunacak.

Tamamlayıcı iş modelleri, organizasyon yapıları ve dağıtım kanallarıyla Goodyear, paydaşlarına, müşterilerine, tüketicilerine ve çalışanlarına fayda sağlamak için Goodyear ve Cooper'ın en iyi yönlerini bir araya getirecek.

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