Goodyear'ın Eagle Sport 4Seasons, Yılın Seçilmiş Ürünü oldu

İSTANBUL (AA) - Dört mevsim lastiği kategorisinde 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü, Goodyear'ın yeni nesil dört mevsim lastiği Eagle Sport 4Seasons'a verildi.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, 44 ülkede 4,5 milyar tüketiciyi içinde bulundukları pazardaki en iyi ürünlere yönlendirip üreticileri de kalite ve inovasyon için ödüllendiren ve alanında dünyanın önemli ödüllerinden biri olan Yılın Seçilmiş Ürünü programı sonuçlandı.

Yılın Seçilmiş Ürünü ödülüne sahip olan, dört mevsim lastiklerinin mucidi Goodyear'ın Eagle Sport 4Seasons ürünü, bir yandan yüksek performans sunarken, bir yandan da yakıt tasarrufu sağlıyor.

​​​​​​​Goodyear'ın dört mevsim lastiklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesindeki 35 yıllık tecrübesiyle pazara sunduğu Goodyear Eagle Sport 4Seasons, güçlü karkas yapısı ile aracın yol dinamiklerine yüksek uyum sağlamasına yardım ediyor. Bu sayede kuru zeminlerde olağanüstü yol tutuş performansı sunarken, viraj alma ve manevra kabiliyeti de artıyor. Lastiğin desenindeki 4 ana kanalı birbirine bağlayan kılcal kanallar, zemindeki suyu lastikten hızla uzaklaştırıyor. Bu kanallar sayesinde aracın yol ile teması artarken, daha güçlü yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti sağlanıyor. 3 PMSF (3 tepeli kar tanesi) sembolüne sahip özel hamuru sıcaklık değişikliklerine tam uyum sağlarken, her mevsim güvenli ve verimli sürüş garantisi veriyor.

2021 yılında pazara sunulan Goodyear Eagle Sport 4Seasons ile tüketiciler, yıl boyu farklı hava şartlarında mükemmel performansa sahip lastik ile buluştu. Ilıman iklime sahip ve kışın şartlarının yoğun yaşanmadığı bölgelerde kullanılması önerilen ürün, kış koşullarının yoğun hissedildiği 2021 yılındaki performansı ile de kullanıcılarının memnuniyetini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, şunları kaydetti:

"Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear olarak, yenilik ve gelişim olmazsa olmazlarımızdan görüyor, bu doğrultuda inovatif ürünlerimize sürekli yenilerini ekliyoruz. Yılın Seçilmiş Ürünü, takip ettiğimiz, globalde 30 yıldan fazla geçmişi olan çok prestijli bir ödül programı. Markalara ve ürünlere katma değeri de çok önemli boyutta. Dört mevsim lastiklerinin mucidi bir marka olarak, 2021 yılında pazara sunduğumuz Goodyear Eagle Sport 4Seasons ile Yılın Seçilmiş Ürünü ödülü almaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu değerli ödül, Goodyear'ın DNA'sında olan yenilikçilik vizyonunu taçlandırmış oldu. Bu motivasyonla önümüzdeki dönemde yenilikçi ürünlerle tüketicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."

