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Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

Google ana sayfasında, bu yıl 8. düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.

Fransa'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

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google 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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