Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

Google ana sayfasında, bu yıl 8. düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.

Fransa'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

