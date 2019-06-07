Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

Google ana sayfasında, bu yıl 8. düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.
Fransa'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.
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