Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!

Hackerların ve dolandırıcıların kullanıcı bilgilerine ulaşmak için kullandığı bazı uygulamalar ciddi tehdit oluşturuyor. Peki bunlar hangileri? İşte mutlaka telefonunuzdan silmeniz gereken uygulamalar...
Call Recorder
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
Magic Art Filter Photo Editor
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