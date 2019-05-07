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Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 07.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Telefonunuza ücretsiz olarak yüklediğiniz bazı uygulamaların başınıza iş açabileceğini düşünmüş müydünüz? Bu uyarı Google'dan geldi!

Hackerların ve dolandırıcıların kullanıcı bilgilerine ulaşmak için kullandığı bazı uygulamalar ciddi tehdit oluşturuyor. Peki bunlar hangileri? İşte mutlaka telefonunuzdan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder

Call Recorder
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster

Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe

SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani diyor ki bilgilerinizi sadece ben çalayım 3. kişilere ben pazarlayayım.
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