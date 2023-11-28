Gören aynı şeyi söyledi! O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali şaşırttı

10 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlanan O Ses Türkiye'de şampiyon olan Oğuz Berkay Fidan, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla hem müziksevelerin hem de izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Birinciliği elde eden yarışmacının son hali magazin gündeminin konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile adından söz ettiren Berkay, müzik kariyerine halen devam ediyor.

Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay başarılı bir çıkış yakaladı fakat devamını getiremedi.

Murat Boz'un takımında yarışan Oğuz Berkay, yarışmanın ardından son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çekti.

Oğuz Berkay Fidan'ın son hali ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Oğuz Berkay Fidan'ın paylaşımlarına "Senin için bu şarkıyı ezberlemiştim", "Sen hep şarkı söyle", "Bence konser albümü gelmeli", "Muhteşemsin evlat" gibi yorumlarda bulundu.





