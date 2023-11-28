MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gören aynı şeyi söyledi! O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali şaşırttı

Gören aynı şeyi söyledi! O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali şaşırttı

28.11.2023 13:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında Hadise, Mustafa Sandal, Hülya Avşar ve Murat Boz'un jüri üyeliğini yaptığı müzik yarışması O Ses Türkiye'nin şampiyonu Oğuz Berkay Fidan'ın son hali görenleri şaşırttı. Başarılı bir çıkış yapmış olsa da o süreçte edindiği popülerliği sürdüremeyen Fidan, yıllar içindeki değişimiyle tekrar gündem oldu.

10 Ekim 2011 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlanan O Ses Türkiye'de şampiyon olan Oğuz Berkay Fidan, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla hem müziksevelerin hem de izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Birinciliği elde eden yarışmacının son hali magazin gündeminin konuşulan konuları arasında yer alıyor.

100

Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile adından söz ettiren Berkay, müzik kariyerine halen devam ediyor.

o ses 2

Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay başarılı bir çıkış yakaladı fakat devamını getiremedi.

t1

Murat Boz'un takımında yarışan Oğuz Berkay, yarışmanın ardından son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çekti.

t2

Oğuz Berkay Fidan'ın son hali ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

t3

Birçok sosyal medya kullanıcısı Oğuz Berkay Fidan'ın paylaşımlarına "Senin için bu şarkıyı ezberlemiştim", "Sen hep şarkı söyle", "Bence konser albümü gelmeli", "Muhteşemsin evlat" gibi yorumlarda bulundu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Esra Erol bile şaşırdıCanlı yayın karıştı! Esra Erol bile şaşırdı
Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...
Soruşturma başlatıldı, dikkat çeken detay! Diğer fenomenler de sıradaSoruşturma başlatıldı, dikkat çeken detay! Diğer fenomenler de sırada
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise Hülya Avşar Murat Boz Mustafa Sandal oğuz berkay fidan ele
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

O görüntülere İde’den açıklama geldi: ‘Uçağın asıl öyküsü…’

O görüntülere İde’den açıklama geldi: ‘Uçağın asıl öyküsü…’

Kendi ömrünü tamamlayan araç bir ailenin hayatına mâl oldu!

Kendi ömrünü tamamlayan araç bir ailenin hayatına mâl oldu!

Devlet o evlere el mi koyacak? Rezerv tartışmaları için Bakan Özhaseki net konuştu

Devlet o evlere el mi koyacak? Rezerv tartışmaları için Bakan Özhaseki net konuştu

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

İlkokulda müdür yardımcısı, 6 yaşındaki öğrenciyi kaldırıp fırlattı

İlkokulda müdür yardımcısı, 6 yaşındaki öğrenciyi kaldırıp fırlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.