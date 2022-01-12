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"Gören gözü" olan eşinin böbreğiyle hayata bağlandı

12.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşayan görme engelli Özgür Özdemir, her alanda desteğini yanında hissettiği eşiyle sevginin engel tanımadığını gösteriyor - Görme engelli Özgür Özdemir: - "Benim tek böbreğim olduğu için eşimden nakil almak istemedim, ilerde benim çektiğim sıkıntıları yaşamasın diye. Sonrasında durumum kötüleşince 2015 yılının Aralık ayında nakil oldum"

ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan 44 yaşındaki görme engelli Özgür Özdemir, kendisine her alanda verdiği destekle "gören gözü" olan eşinin 6 yıl önce bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

Kaynaşlı ilçesinde yaşayan Özdemir, 12 yıl önce annesi aracılığıyla tanıştığı Arife Özdemir ile evlendi.

Eşinin verdiği destekle karanlık dünyası aydınlanan Özdemir, 6 yıl önce de böbrek rahatsızlığının ilerlemesi üzerine karısının bağışladığı organla yaşama bağlandı.

Bir çocuk babası Özdemir, sağlığına kavuşur kavuşmaz aldığı eğitimlerin ve katıldığı kursların ardından Kaynaşlı Devlet Hastanesine telefon operatörü olarak işe başlayarak sosyal hayata dahil oldu.

- "Çok zor günler geçirdim"

44 yaşındaki Özgür Özdemir, AA muhabirine, doğuştan görme kaybı olduğunu, 16 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası ise görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Özdemir, uzun yıllardır böbrek rahatsızlığıyla da mücadele ettiğini anlatarak, "Sol böbreğim iltihaba bağlı çürüme yaşadı ve 5 yaşımdayken böbreğim alındı. O şekilde hayatımı devam ettirdim. Daha sonra tekrar sıkıntı yaşamaya başladım ve tahlillerim çıktı, diyalize girmem gerektiği söylendi. Diyalize girdim. Çok zor günler geçirdim." diye konuştu.

Eşiyle evlendikten sonra karanlık dünyasının aydınlandığını dile getiren Özdemir, "Böbrek rahatsızlığım ortaya çıkınca eşimle bunun araştırmasını yaptık. Bursa Uludağ Üniversitesine gittik kadavra için. Benim tek böbreğim olduğu için eşimden nakil almak istemedim, ilerde benim çektiğim sıkıntıları yaşamasın diye." dedi.

Özdemir, sonraki süreçte durumunun kötüleşmesi üzerine eşinin böbreğinin uygun olması sonucu nakil kararı alındığını anlatarak, "2015 yılının aralık ayında nakil olduk. 6 sene bitti, Allah'a çok şükür bir sıkıntımız kalmadı." ifadesini kullandı.

Engelli bireylere sosyal hayata katılma çağrısında bulunan Özdemir, toplumda da bu kişilere yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

- "Kararımdan vazgeçmedim"

Arife Özdemir de 12 yıldır eşiyle birlikte hayat mücadelesi verdiklerini belirterek, "Engel hiçbir zaman vücutta değildir, insanın beynindedir. Gözde veya vücudun herhangi bir yerinde olan engel, benim için engel değildir." dedi.

Eşine böbreğini vermek istediğinde olumsuz yanıt almasına rağmen kararından vazgeçmediğini dile getiren Özdemir, "İki ay boyunca çok çaba gösterdim Özgür'ü ikna etmek için. Bir şekilde Ankara'ya götürdüm, doktorun yanında da söyledim böbreğimi vermek istiyorum diye. Eşim itiraz etti, ben de ona istemezse eve kendisi döneceğini söyledim." diye konuştu.

Özdemir, sonrasında eşinin kabul etmesi ve doku uyumunun sağlanması üzerine böbrek naklinin gerçekleştiğini anlatarak, eşine böbreğine bağışlamaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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