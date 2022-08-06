Görenler bir anlam veremedi! Balığın dilini yiyip yerine geçen parazitin görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

Bir balığın solungaçlarından giren, dilini yiyen ve yerini alan bir parazitin hikayesi sosyal medya medyada viral oldu. Cymothoa exigua veya dil yiyen bit olarak bilinen Cymothoidae (ektoparazit) ailesine ait bir parazitin gösterildiği fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. Parazitin insanlara zararlı olduğuna inanılmazken, konakçısından ayrılması durumunda ısırabileceğinin bilgisi paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Parazitin balığın dilinin yerine geçmek için ilk olarak solungaçlarından içeri girdiği açıklandı. Sonrasında ise balığın dilindeki kan damarlarını keserek dilin düşmesine neden olduğu söylendi. Parazitin son adımda ise dilin geri kalan kısmına yapışarak balığın yeni dili olduğu ifade edildi.

Parazitin Reddit'teki gönderisi viral hale geldi ve çoğunlukla böcek fobisi bulunan kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gönderi kısa sürede 5 binden fazla beğeni ve 300’den fazla yorum toplamayı başardı.



