Sosyal medyadan iş ilanı verdi! “Kocam için üç metres kiralamak istiyorum”

Tayland’ta yaşayan Pattheema isimli bir kadın kocası için metres aradığını söyleyen bir iş ilanını yayınladı. Gönderisine, “Kocam için üç metres kiralamak istiyorum” notunu ekledi. Kısa sürede popüler olan kadın, gönderisinde metres adaylarında aradığı kriterleri ve maaş şartlarını da paylaştı.

KRİTERLERİ ANLATTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kocasına uygun eş adaylarının sahip olması gereken kriterlerden söz eden Pattheema, “Kadının 30 ile 35 yaş arasında liseyi bitirmiş ve diploma sahibi olması gerekiyor. Ayrıca HIV taşımadıklarını kanıtlamak için tıbbi kontrolden geçmeleri gerekiyor” dedi.

Maaş şartlarından bahseden Pattheema, “Ayda en az 15.000 baht (yaklaşık 340 £) ödenecek, ücretsiz konaklama ve ücretsiz yemek alacaksınız. Ama bana yardım etmeniz gerekiyor. Ofisimde belge işlerine yardımcı olmak için iki kişi duracak. Diğer bir kişi ise bana, kocama ve çocuğuma bakacak” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Kocasının cinsel ilişki konusunda tamamen özgür olduğundan söz eden Pattheema, “Aranızda kavga olmayacağını garanti ederim. Kocamın kiminle cinsel ilişkiye gireceğini seçmesine izin veriyorum. Program, plan yok. İstediğini yapabilir” ifadelerini kullandı.

Video, Tayland sosyal medyasında hızla viral hale geldi ve 56.000'den fazla beğeni ve 2.000 yorum aldı. Paylaşımın sonrasında Pattheema aradığı kriterlere uyan bir kadını işe aldığını açıkladı.



