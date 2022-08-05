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Her arabada bulunuyor! Sosyal medyadan paylaştı viral oldu: Tek bir tuşla yakıt ve para tasarrufu sağlayın

05.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Megan’s Bubble’ın paylaştığı yaşam tüyosu gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları basit bir düğmeye basarak yakıttan tasarruf etmelerine yardımcı olan tüyoya büyük ilgi gösterdi.

Her arabada bulunuyor! Sosyal medyadan paylaştı viral oldu: Tek bir tuşla yakıt ve para tasarrufu sağlayın

TikTok fenomeni Megan’s Bubble tarafından sosyal medyada paylaşılan bir araba içi tüyosu kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Gönderisine Megan, “Arabayla ilgili ipuçları ve püf noktaları. Bahse girerim bu araba düğmesinin gerçekte ne için kullanıldığını bilmiyordunuz. Kullanmazsanız çok pişman olursunuz” notunu ekledi. Ardından ise araba içinde ok sembolü bulunan hava devirdaim düğmesini işaret etti.

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ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR

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Megan’ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümün her arabada bulunan devirdaim tuşunun kullanımı ve ne işe yaradığını bilmedikleri ortaya çıktı. Araç içindeki havanın yeniden dolaştırılmasına yardımcı olan tuşun yakıt tasarrufu sağladığını dile getiren Megan, “Bu tuş araç içindeki havayı yeniden dolaştırıyor. Dışarıdan gelen sıcak havayı tekrar soğutmak yerine içeri havayı döndürüyor. Özetle dışarıdaki havanın araç içine girişini engeller ve içerideki havanın sirküle edilmesini sağlar.Soğuk havayı arabanın içinde tutmayı sağlıyor” dedi.

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Yakıt tüketimini düşük tutarken seyahat boyunca yolcuların serin kalmasına yardımcı olan araç içi tüyoyu anlatan Megan, “Devirdaim düğmesinin ne yaptığını bilmiyorsanız ve arka koltuktaki yolcuları soğutmak için klimayı daha yüksek seviyede çalıştırırsınız. Ancak bu tuş sayesinde soğuk havanın araç içi dolaşımı artarken klima kullanımı da düşer. Aynı zamanda bu tuş dışarıdaki kötü hava ve egzoz kokularının içeri girmesini engeller” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
araba tasarruf
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