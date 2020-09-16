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Görenler gözlerine inanamıyor! Bir tanesi 15 kilo...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvan ve tavuk gübresiyle yetiştirilen 10-15 kilo ağırlığındaki karpuzların büyüklüğü herkesi şaşırtıyor.

Görenler gözlerine inanamıyor! Bir tanesi 15 kilo...

İlçe merkezi Karakova mevkiinde İsmail Kaya tarafından sadece büyükbaş hayvan ve tavuk gübresi kullanılarak yetiştirilen 10-15 kilogram ağırlığındaki karpuzlar görenleri hayrete düşürüyor.

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İşçi emeklisi İsmail Kaya, önceki yıllarda yetiştirdiği karpuzların 5-6 kiloyu geçmediğini hatırlatarak, "Bu yıl ekimini yaptığım karpuzları yetiştirme döneminde hiç suni gübre kullanmadım. Sadece organik hayvan ve tavuk gübresi kullandım. Zamanında çapa ve sulamasını yaptım. Bunun neticesinde hasat döneminde karpuzlar 10-15 kiloya ulaştı. Karpuzların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum, görünce çok şaşırdım" dedi.

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