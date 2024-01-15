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Görenler inanamadı! Faruk Koca toplantıya katıldı

15.01.2024 17:12 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısına katıldı. Koca, toplantıda Trendyol Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda etti.

Görenler inanamadı! Faruk Koca toplantıya katıldı

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak’taki binasında gerçekleştirilen toplantıya MKE Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca da katıldı. Toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

"VEDALAŞMAK İÇİN GELDİM"

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Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" diye konuştu.

"BENİM YARGI SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca’yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.

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