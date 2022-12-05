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Görenler tanıyamıyordu... Büşra Pekin 4 bantla o hale gelmiş! "Yüzümde bir tane estetik var..."

05.12.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanıyamıyordu! Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanındıktan sonra bir hayli zayıflayan ve değişen Pekin iddiasına göre dört özel bantla o hale geliyormuş. Büşra Pekin yüzünden bir tane estetik olduğunu söyleyince sosyal medyada ti'ye alındı.

Görenler tanıyamıyordu... Büşra Pekin 4 bantla o hale gelmiş! "Yüzümde bir tane estetik var..."

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Büşra Pekin, son hali ile görenleri şaşkına çevirmişti. Görenlerin tanıyamadığı Pekin'in bu hali için servet harcadığı iddia ediliyordu.

Büşra Pekin görüntüsü hakkında konuştu ve yüzünden bir tane estetik olduğunu söyleyince sosyal medyada ti'ye alındı. Pekin'i gören muhabirler "Büşra Hanım sizsiniz değil mi?" diyerek önce oyuncunun değişimine gönderme yaptı sonra da yorumlar hakkında sorular sordu.

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"DUDAKLARIM KENDİ DUDAKLARIM"

Büşra Pekin ise magazinburada'nın haberine göre konuşmasında "Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım" dedi.

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"Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım" diyen Büşra Pekin "Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" açıklamasında bulundu.


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Büşra Pekin Hasan Can Kaya

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