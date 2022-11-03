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  4. Görev esnasında mastürbasyon yaptığı görüntüleri sevgilisine gönderdi! ''7 saniye için bu kadar pişman olacağımı bilseydim...''

Görev esnasında mastürbasyon yaptığı görüntüleri sevgilisine gönderdi! ''7 saniye için bu kadar pişman olacağımı bilseydim...''

03.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Britanya'da bir polis memuru, görev saatleri içinde üniforması üzerindeyken mastürbasyon yapıp videoya aldı. Olay esnasında yakalanan 40 yaşındaki Clare Ogden, daha sonra görevinden istifa etti. Mahkemeye çıkan eski memur yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görev esnasında mastürbasyon yaptığı görüntüleri sevgilisine gönderdi! ''7 saniye için bu kadar pişman olacağımı bilseydim...''

40 yaşındaki Clare Ogden, görev saatleri içinde çalıştığı ofisin tuvaletinde mastürbasyon yapıp bunu kameraya alırken yakalandı. Olayın ardından yapılan araştırmalar Ogden'in şubede, görev saatleri içerisinde benzer birkaç video daha çekip bunu sevgilisiyle paylaştığını gösterdi. Bu sebeple, memur hakkında işlem başlatıldı.

''İĞRENÇ DEĞİL''

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Olayların ardından yaptığı açıklamada Clare, videolar çekildiği esnada öğle arasında olduğu için teknik olarak görevde olmadığını savundu. Ogden, seks videosunu kaydetmeyi ağır suistimal olarak kabul etti, ancak durumda bir iğrençlik olmadığını savundu ve mahkeme kararının haksız olduğunu iddia etti.

PİŞMANLIK DUYUYOR

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Yakalandığı an büyük utanç duyduğunu anlatan Ogden, ''Zamanı geriye alıp olanları değiştirebilseydim bunu yapardım. Ne kadar üzgün olduğumu kelimelerle ifade edemem." diye konuştu.


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Büyük Britanya

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