Görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan belediye personeli gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak faaliyet gösteren bir şirkette şef olarak görev yapan bir kişi, görev kartı bulunan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucunun başkente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ve Kızılcahamam ilçesi girişinde 06 AL 282 plakalı aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Eros" ile araçta yaptığı aramada 189 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 2 bin 550 lira ele geçirdi.

Bu sırada aracın ön camında "Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko" ibareli görev kartı bulunduğunu tespit eden ekipler, gözaltına alınan R.K'nin Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Belko firmasında şef olarak görev yaptığını, ayrıca "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve Cumhurbaşkanı'na hakaret" gibi 19 suçtan kaydı bulunduğunu belirledi.

Zanlının görev kartı bulunan ve Belediyeye ait olduğu belirtilen hizmet aracıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadan seyahat ettiğini de belirleyen ekipler, soruşturma kapsamında E.Y ve Y.İ'yi de Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.