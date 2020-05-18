YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Görevden alınan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş tutuklandı

Görevden alınan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş tutuklandı

IĞDIR HABERLERİ  | 18.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Iğdır’ın görevden alınan HDP’li başkanı Yaşar Akkuş, çıkartıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.Iğdır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı.

Iğdır’ın görevden alınan HDP’li başkanı Yaşar Akkuş, çıkartıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.
Iğdır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı. Iğdır’da 15 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda evinde gözaltına alınan Yaşar Akkuş, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un yerine Belediye Başkan Vekili olarak Iğdır Valisi Enver Ünlü görevlendirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Çekirge sokakları yenileniyor

Çekirge sokakları yenileniyor

Iğdır Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:39
Öğle
12:05
İkindi
16:00
Akşam
19:22
Yatsı
20:59

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

Iğdır’da çocuklar 23 Nisan’ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

İstifa etmişti! İşte ilk açıklama

İstifa etmişti! İşte ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.