Görevden alınan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş tutuklandı

Iğdır’ın görevden alınan HDP’li başkanı Yaşar Akkuş, çıkartıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

Iğdır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş tutuklandı. Iğdır’da 15 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda evinde gözaltına alınan Yaşar Akkuş, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş’un yerine Belediye Başkan Vekili olarak Iğdır Valisi Enver Ünlü görevlendirilmişti.

